В Ижевске восьмиклассник достал из портфеля нож на уроке и порезал ровесника

В Ижевске восьмиклассник во время урока достал из портфеля кухонный нож и порезал ровесника. Он нанес ему удары в шею и голову.

Об инциденте в школе сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

14-летний подросток напал на одноклассника во время урока английского языка. Тот сидел к нему спиной. Пострадавшего госпитализировали, его состояние оценивается как тяжелое.

Нападавшего успокоил учитель, другие школьники не пострадали.

Известно, что школьник стоял на учете в психбольнице – ему поставлен диагноз «Шизофрения». Учащиеся два года конфликтовали, дрались и ругались. Родители поднимали этот вопрос на собраниях и педсоветах, однако в полицию никто не обращался.

Напавший с ножом мальчик растет с матерью, отчимом и шестилетней сестрой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге одноклассники сломали позвоночник школьнику о парту. Во время школьного конфликта они схватили ровесника за руки и ноги, после чего бросили на стол. Инцидент произошел на перемене.