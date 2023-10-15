Бросили спиной на стол: семилетнему мальчику сломали позвоночник в школе

Семилетнему мальчику в Санкт-Петербурге потребовалась экстренная помощь врачей. Несовершеннолетний поступил в больницу с травмой позвоночника. Ребенок пострадал в результате школьного конфликта, передает 78.ru.

Несовершеннолетний рассказал родителям, что произошло. Так, по словам мальчика, одноклассники схватили его за руки и за ноги во время перемены, а затем бросили на стол. При падении семилетний ученик сильно ударился спиной. Как выяснится впоследствии, он получил серьезную травму.

Когда пострадавший мальчик пришел домой, то пожаловался родителям на боль в области шеи. Взрослые, в свою очередь, отвели сына в больницу. В ходе осмотра медики зафиксировали у несовершеннолетнего пациента компрессионный перелом седьмого позвонка. Состояние школьника оценили как удовлетворительное, поэтому родители отказались от госпитализации ребенка.

Ранее сотрудникам правоохранительных органов пришлось экстренно наведаться в челябинскую школу из-за драки первоклассников. У одного ребенка оказалось сильно разбито лицо.