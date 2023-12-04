Ударили ножом не менее 4 раз: что известно об убийстве 15-летнего мальчика в Иркутске

Появились подробности убийства 15-летнего подростка в Иркутске. Подозреваемых уже задержали и допросили. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

Напомним, что преступление было совершено на остановке около 23:00. Компания из шести человек, состоящая из подростков и молодых людей от 15 лет до 21 года, встретила группу школьников, когда направлялась из сауны. Юноши завели разговор, который быстро перешел в перепалку. В итоге все переросло в драку, в ходе которой использовалось холодное оружие. Известно, что одного из мальчиков ударили ножом не менее четырех раз.

От полученных ранений парень скончался на месте, а компания, начавшая конфликт, скрылась. Правда, их довольно оперативно удалось задержать. В рамках уголовного дела были проведены обыски и изъято орудие убийства. Известно, что некоторые из подозреваемых уже привлекались к уголовной ответственности. На данный момент решается вопрос о мере пресечения.

Ранее в Колпино хулиганы подкараулили и жестоко избили 14-летнего школьника.