В Ивановской области пенсионер до смерти забил 48-летнего сына-инвалида брючными ремнями

В Кинешме Ивановской области пенсионер до смерти забил 48-летнего сына-инвалида двумя брючными ремнями. Он нанес родственнику более 20 ударов.

Подробности приводит пресс-служба СУ СК РФ по Ивановской области.

Трагедия произошла в ноябре 2023 года. 67-летний житель Кинешмы из-за непослушания сына взял два ремня от брюк и стал наносить удары. Он бил по разным частям тела, в том числе по шее и груди. Сын-инвалид умер на месте.

Мужчина вызвал скорую и полицию, однако скрыл орудия преступления на чердаке и подсобном помещении. Он ввел в заблуждение сотрудников правоохранительных органов в части, как сыну были причинены повреждения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Расследование завершено, материалы направили в суд.

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