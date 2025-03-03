В Ивановской области мать попыталась зарезать и задушить полуторагодовалую дочь

В Ивановской области женщина напала на собственную полуторагодовалую дочь. Она попыталась зарезать ее, а после задушить. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Отмечается, что 2 марта женщина находилась в квартире с маленькой девочкой. В какой-то момент она схватила нож и нанесла не менее двух ударов по дочери. Раны были зафиксированы в области живота и груди. Но на этом мать не остановилась. Она схватила веревку и начала душить малышку.

«Посчитав, что девочка не подает признаков жизни, женщина ослабила веревку и перестала ее душить», — рассказали в пресс-службе СК.

После случившегося подозреваемая связалась со своей матерью и рассказала о том, что сделала. Пострадавшую девочку госпитализировали. Сейчас она находится в больнице в тяжелом состоянии. Маму малолетней задержали, ее допрашивают.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Ранее в Махачкале на мать и ребенка упала ледяная глыба.