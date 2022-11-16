В Италии кондитер жестоко убил украинскую беженку

Стало известно об убийстве украинской беженки на территории Италии. 23-летняя Анастасия Алашри получила несколько смертельных ножевых ранений. Власти Италии заподозрили в преступлении экс-супруга девушки, 32-летнего египтянина, работавшего кондитером. За несколько дней перед смертью Анастасия сообщала о преследовании бывшим мужем в полицию.

Тело украинки было найдено в сельской местности Вилла Джулия. Девушка скончалась после трех ударов ножом.

Следствию удалось выяснить, что Анастасия после развода с мужем начала новую жизнь и нашла нового возлюбленного. Однако бывший супруг украинки не хотел ее так просто отпускать. В воскресенье Алашри собрала вещи, чтобы переехать к новому молодому человеку, а после этого исчезла.

О пропаже беженки сообщил ее бойфренд. Бывший муж, желая скрыться после совершенного жестокого убийства девушки, направился на железнодорожный вокзал Болоньи. Там его и задержали.

32-летний гражданин Египта сознался в преступлении и дал признательные показания. Теперь его ждет суд.

После смерти Анастасии Алашри ее трехлетний сын остался сиротой. Сейчас ведутся поиски родственников мальчика, однако дело усложняется из-за проведения на территории Украины СВО. Коллеги беженки из ресторана, в котором она работала в Италии, рассказали, что были шокированы новостью об убийстве девушки.

Ранее стало известно, что в Великобритании мать двоих детей может получить пожизненный срок за помощь украинской беженке. Женщину обвиняют в современном рабстве.