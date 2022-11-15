Мать двоих детей может получить пожизненный срок за помощь украинской беженке

Британка Ханна Дебенхэм на своем горьком опыте убедилась, что порой бескорыстная доброта может обернуться против тебя самого. Мать двоих детей рассказала, как ее желание помочь беженке из Украины чуть не довело ее до пожизненного срока.

Женщина решила приютить у себя дома 36-летнюю украинку вместе с дочерью. Ханна вспоминала, как надеялась построить «что-то позитивное» вместе с ними на фоне вооруженного конфликта. Британка помогала беженке всем, чем могла. Кормила ее, давала все необходимые вещи, даже представила ее своим друзьям.

Однако доброту украинка не оценила. Через какое-то время беженка написала заявление в полицию, в котором обвинила Ханну Дебенхэм в современном рабстве. Теперь, если суд будет рассматривать это дело, 44-летней британке грозит пожизненный срок.

Женщина призналась, что уже на протяжении трех месяцев живет в постоянном кошмаре. Все это время она не спит и беспокоится о судьбе своих сыновей, которые могут остаться без матери. Больше всего Ханна переживает, что ее старший ребенок, которому сейчас 11 лет, может получить психологическую травму, с которой потом будет тяжело справиться.

История 44-летней британки доказывает, что никогда нельзя слепо доверять людям и впускать их в свой дом. Это подтвердила еще одна история, о которой мы рассказывали ранее. На днях женщина заманила в свой дом возлюбленного, напоила его чистящим средством и изнасиловала.