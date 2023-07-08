В Истре два маленьких брата утонули в пруду во время ловли рыбы

В подмосковной Истре в СНТ «Луна-2» два родных брата пяти и семи лет ловили рыбу на берегу пожарного водоема и утонули.

Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

Братья гуляли в СНТ и катались на велосипедах. Позже они отправились на рыбалку к местному пруду. В один момент брат оступился и упал в воду, второй пытался ему помочь. Впоследствии дети так и не смогли выбраться и утонули.

По факту гибели мальчиков возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 «Причинение смерти по неосторожности».

Устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также назначены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее мы писали, что 12-летняя школьница утонула во время прогулки в Новосибирской области. Трагедия произошла в котловане, который вырыли специально, чтобы разводить рыбу. Когда девочка стала тонуть, ее подруги подумали, что потерпевшая шутит, и стали ее звать.