В Искитимском районе упавшее дерево убило мать восьмерых детей

7 июля недалеко от деревни Чупино в Искитимском районе под упавшим деревом нашли тело женщины. Она оказалась матерью восьмерых детей.

Об этом сообщает «Царьград».

Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о трагедии и выехали на место, где они убедились, что дети под присмотром, а также сообщили мужу погибшей о случившемся.

Следственный комитет расследует все обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, в лесном массиве местный житель спилил сухостойное дерево, которое во время падения ударило находившуюся рядом женщину. Потерпевшая скончалась на месте.

Ранее мы писали, что в парке в городе Саратов после падения дерева погибли взрослый и ребенок. Среди пострадавших также были двое детей.