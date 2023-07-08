18:50, 08 июля 2023
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В Искитимском районе упавшее дерево убило мать восьмерых детей
7 июля недалеко от деревни Чупино в Искитимском районе под упавшим деревом нашли тело женщины. Она оказалась матерью восьмерых детей.
Об этом сообщает «Царьград».
Сотрудники правоохранительных органов получили сообщение о трагедии и выехали на место, где они убедились, что дети под присмотром, а также сообщили мужу погибшей о случившемся.
Следственный комитет расследует все обстоятельства произошедшего.
По предварительным данным, в лесном массиве местный житель спилил сухостойное дерево, которое во время падения ударило находившуюся рядом женщину. Потерпевшая скончалась на месте.
Ранее мы писали, что в парке в городе Саратов после падения дерева погибли взрослый и ребенок. Среди пострадавших также были двое детей.