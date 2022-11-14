В Иркутской области учителя положили в пакетик оторванный детский палец

В школе в Иркутской области учащемуся оторвало палец захлопнутой дверью. Мальчик бросился искать медсестру, но ее целый час не было. За это время палец практически растоптали другие дети. В итоге педагоги положили оставшееся от него не в лед, а в пакетик.

Врачи провели операцию по пришитию, но спустя время палец ампутировали – фаланга не прижилась, так как была сильно загрязнена. Всё потому, что мальчику неправильно оказали первую помощь.

В школе этот случай вместо сочувствия вызывал смех: дети создавали мемы, их видели учителя. Но никаких мер и шагов со стороны учебного заведения не принималось.

Ребенок, в свою очередь, испытывает физические страдания: ни боксом, ни легкой атлетикой после того инцидента подросток не занимается. После наркоза у него развилась одышка, а занятиям борьбой мешает боль.

Ранее в Кронштадте ученик принес в школу раскладной нож и ранил девочку.