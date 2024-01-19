В Иркутской области семикласснице оторвало руки взрывом зарядки в розетке

В Иркутской области у семиклассницы взорвалась зарядка, подключенная к розетке. В итоге девочке оторвало руки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 14-летняя школьница пострадала, когда сидела на кухне и играла в телефон. В момент взрыва ее родители находились в другой комнате. Войдя в помещение, мать с отцом увидели свою дочь в крови – ее кисти оторвало, а по всему телу были рваные раны.

Девочку после случившегося экстренно госпитализировали. В больнице врачи достали несколько пластиковых осколков из ее рук. На данный момент она по-прежнему находится в тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы спасти юную пациентку.

Отметим, что, по предварительной информации, взорвался зарядный блок. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего».

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