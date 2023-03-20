В Иркутской области оставшийся без присмотра в квартире 5-летний мальчик сгорел заживо

В Усть-Илимске Иркутской области 18 марта произошла страшная трагедия. В квартире заживо сгорел пятилетний мальчик, оставшийся без присмотра родителей. Подробности смертельного инцидента стали известны изданию kp.ru.

Сообщается, что ребенок жил в неблагополучной семье, состоящей на учете в органе соцзащиты. В минувший выходной взрослые решили оставить сына и дочь одних, а сами ушли по своим делам – отец на работу, а мать в гости к соседям. Долго без развлечений брат с сестрой сидеть не смогли и стали искать приключения. В одной из комнат они без труда нашли коробку со спичками, и эти игры с огнем привели к масштабному пожару.

Около трех часов дня обеспокоенные жильцы позвонили в экстренные службы и сообщили, что заметили клубы черного дыма, а также услышали запах гари. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит квартира на втором этаже. К тому моменту восьмилетняя девочка получила сильные ожоги, а ее брат уже был без сознания. Реанимировать мальчика не представлялось возможным, поэтому медики констатировали смерть.

Сестру погибшего ребенка доставили в больницу. У нее оказалось около 10 процентов ожогов на коже рук и ног. В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области пояснили, что в результате пожара полностью сгорел диван-кровать. Предположительно именно там дети могли играть со спичками. Отмечается, что квартира полностью закопчена.

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