В Иркутской области мужчина задушил приятельницу ее собственными руками

В Иркутской области мужчину обвинили в убийстве 32-летней приятельницы. Он задушил женщину ее руками в ходе ссоры. Об этом сообщили на сайте региональной прокуратуры.

По информации ведомства, житель Приангарья совершил преступление еще в 2017 году. Он серьезно поругался со своей знакомой и не смог совладать с гневом. Во время конфликта он схватил жертву за руки и стал ее же ладонями ее душить. Продолжал россиянин до тех пор, пока подруга не потеряла сознание от нехватки воздуха.

Осознав, что женщина умерла, злоумышленник попытался замести следы. Вместе с товарищем он вывез тело в заброшенный карьер, и какое-то время действительно продолжал находиться на свободе безнаказанным. Однако труп все-таки обнаружили, и в 2022 году предполагаемого убийцу задержали.

После завершения расследования уголовное дело было передано в суд. А там мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде 7,6 лет заключения в колонии строгого режима.

Ранее в Архипо-Осиповке мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, зарезал жену на глазах у детей. Всего он ударил жертву примерно семь раз. Полицию же вызвал ребенок, который наблюдал за убийством матери.