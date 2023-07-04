В Архипо-Осиповке пьяный ревнивец зарезал жену на глазах у детей

Под Геленджиком, в курортном селе Архипо-Осиповка, произошло убийство. 41-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, на глазах у детей зарезал жену. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, семья приехала на лето к морю из Санкт-Петербурга ради заработков. В небольшом населенном пункте супруги сняли дом на улице Советской. Однако поездка довольно быстро не задалась. Уже в ночь на 4 июля пара серьезно поссорилась по почве ревности. Мужчина заподозрил, что его любимая ему неверна, и не смог это простить. Схватив нож, россиянин около семи раз ударил 33-летнюю жену лезвием в голову и туловище. Женщина скончалась на месте от полученных ран.

Задержать злоумышленника удалось благодаря детям пары, которые оказались свидетелями страшных событий. Один из них позвонил в полицию и рассказал о преступлении. Мужчина попытался скрыться от правосудия, но ему это не удалось.

После задержания россиянин полностью признал вину. На данный момент проводят все необходимые проверки. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее в Самаре молодой человек вытолкнул 34-летнюю женщину из машины. У нее было ножевое ранение шеи.