В Иркутской области двое подростков нарисовали свастику возле воинского мемориала

В городе Железногорск-Илимский двое подростков нарисовали свастику перед мемориалом Воинской славы. Их вычислили по видеозаписи, опубликованной в Сети. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на источник в МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что ролик был обнаружен в ходе мониторинга Интернета. На кадрах два парня вытоптали на снегу свастику. Вскоре удалось узнать личности подростков. Ими оказались студенты колледжа 16 и 17 лет.

Родителей мальчиков после случившегося доставили в полицию. Сами дети признались, что действительно изобразили свастику у мемориала, и объяснили свой поступок желанием пошутить. Свои действия они назвали необдуманными.

С обоими подростками на данный момент работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Подмосковье задержали 17-летнего студента колледжа, который заказал в Интернете боевые патроны. Предположительно, парень мог готовиться к массовому убийству в ученом учреждении.