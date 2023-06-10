Раскрыты новые подробности в деле самарского сидра-убийцы

Массовое отравление людей разного возраста напитком «Мистер Сидр» произошло в Ульяновской, Самарской, Нижегородской, Пензенской областях и в Удмуртии. Уже умерло 31 человек, а более 100 находятся в больницах. На днях стали раскрыты новые подробности случившегося.

Оказалось, что пивным магазинам напиток предлагали по цене обычной воды. Владелец одного частного магазинчика рассказал, что представитель фирмы ездил по торговым точкам в Димитровграде, предлагая сидр за 26 рублей. И это за целый литр.

«Вы понимаете, какая себестоимость должна быть у этого продукта и из какого хлама он сделан?!», — с ошеломлением в глазах сказал мужчина.

Он добавил, что от такого «щедрого» предложения отказался. Однако многие владельцы пивнушек рискнули приобрести такой товар, пишет kp.ru.

Ранее мы писали, что 38-летняя женщина из Самары умерла в свой день рождения от отравления сидром.