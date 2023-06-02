В Иркутске врачи спасли жизнь ребенку с пулей в области сердца

В Иркутской больнице была произведена успешная операция по извлечению пули из грудной клетки ребенка. Мальчик находился в тяжелом состоянии, когда его привезли в медицинское учреждение. Об этом рассказали в сообществе «Ивано-Матренинская детская клиническая больница» во «ВКонтакте».

Как стало известно, местные жители обратились за помощью в клинику. Они утверждали, что их маленький сын получил пулевое ранение, и инородное тело осталось внутри. При этом не уточняется при каких именно обстоятельствах это произошло.

Врачи экстренно подготовили пациента для хирургического вмешательства. Оказалось, что пуля прошла через легкое и застряла в области сердца. В итоге ее удалось извлечь и спасти ребенку жизнь. После операции его поместили в реанимацию. В больнице отметили, что при таком ранении сердечная мышца не может нормально функционировать, поэтому состояние мальчика было критическим.

Ранее в Удмуртии медики обнаружили у мужчины пулю в головном мозге. Она там пробыла 30 лет и совершенно его не беспокоила. Из-за отсутствия какого-либо дискомфорта у пациента, врачи приняли решение отказаться трепанации черепа и лишь рекомендовали воздержаться от МРТ.