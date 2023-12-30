Пострадавшего в метро мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии

В Санкт-Петербурге прораб пострадал во время строительства станции метро «Горный институт». Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщает Фонтанка.

Сейчас в метро идут работы по строительству вестибюля. После произошедшего к будущей станции сразу вызвали экстренные службы. Также на место приехала следственно-оперативная группа.

Жизнь пострадавшего в руках врачей НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Медики оценивают состояние мужчины как тяжелое.

Станция метро «Горный институт» должна открыться в 2024 году. На прошлой неделе там начались работы по монтажу эскалаторов.

Ранее мы писали, что американец похитил 16-летнюю девочку и месяц держал ее в подвале. Школьница начала общаться с мужчиной через социальные сети. Злоумышленник уверил девушку в том, что ему 19 лет.

В один день они решили пообщаться вживую. Во время встречи мужчина похитил школьницу, изнасиловал ее и оставил в подвале.