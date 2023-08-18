В Иркутске сторонник теории заговора в борьбе с 5G сжег вышку сотовой связи

Житель Иркутска, изучивший теории заговора, решил самостоятельно начать бороться с вредоносными современными технологиями. Больше всего ему не нравились сотовые вышки 5G, именно одну из них он и собрался поджечь поздно ночью. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как стало известно, после трех часов ночи 26 июля неизвестный подобрался к вышке и поджег ее. В результате владелец понес убытки в размере 300 тысяч рублей. Найти мужчину удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 41-летний безработный россиянин, проживающий с мамой. На протяжении долгого времени он изучал различные теории заговора и тем самым уверовал в то, что 5G негативно сказывается на здоровье. Мужчина утверждал, что из-за технологии у него болели глазные яблоки, а также он не мог спать.

Примечательно, что о поджигании житель Иркутска сообщил лично. Он отправил сообщение в официальное сообщество областной полиции во «ВКонтакте» и рассказал о проблемах со связью. К нему он также прикрепил фото с места преступления.

В причастности к диверсии мужчина сознался. По его словам, к ней он готовился в течение нескольких месяцев. Теперь же ему грозит до пяти лет колонии за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога.

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