Набросился и запер в квартире: слесарь в Москве несколько часов бил и насиловал 32-летнюю женщину

В Москве задержали 42-летнего слесаря, который набросился на женщину и запер в квартире. Мужчина несколько часов избивал и насиловал 32-летнюю жертву.

Подробности сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел утром 16 августа в доме на Куликовской улице. Слесарь заманил женщину в квартиру. Та стала сопротивляться, но это только разозлило злоумышленника. Он схватил ножи и начал показывать жертве.

Мужчина избивал и душил женщину, а потом несколько раз изнасиловал. Он отпустил пленницу только вечером – около пяти часов.

Та обратилась в полицию. Мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело. Как рассказал обвиняемый, он состоит на учете с диагнозом «шизофрения».

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