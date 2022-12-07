В Иркутске пенсионерка с топором порубила мужа на куски и пыталась сжечь

Жительницу Иркутска приговорили к шести годам лишения свободы за убийство мужа. Жестокое преступление, которое напоминает сценарий фильма ужасов, произошло в марте 2022 года. Об этом сообщили в irk.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Следствие установило, что между сожителями произошла ссора на бытовой почве. В какой-то момент 62-летняя женщина разозлилась и схватила топор. Она нанесла мужу три удара по голове, от которых он сразу же скончался.

Пенсионерка решила спрятать труп, а перед этим разрубила его на куски. Часть останков она сожгла, а другую выбросила за ограду. В середине апреля женщина обратилась в полицию и заявила об исчезновении сожителя.

Сотрудники правоохранительных органов осмотрели дом и двор. Неподалеку они нашли человеческие останки. Убийца призналась в содеянном. Следующие шесть лет ей предстоит провести в тюрьме.

Ранее мы писали о том, как россиянин в пылу скандала пытался выдавить глаза сожительнице. До этого он неоднократно избивал возлюбленную: в июне неадекват вытащил ее за волосы из машины и нанес не менее 9 ударов.