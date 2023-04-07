В Иркутске хозяин дома из ружья прострелил голову гостю через дверь

В Иркутске местный житель через закрытую дверь прострелил из ружья голову гостю. Об этом сообщается на сайте РЕН ТВ.

Конфликт произошел поздним вечером 5 апреля. 38-летний мужчина пришел в гости к 40-летнему жителю, с которым накануне поссорился.

«Мужчина пришел к дому на улице Петрова и стучался в дверь калитки. Никто не отреагировал, поэтому он перебрался через забор и начал настойчиво стучаться в дверь дома», – отмечается в сообщении.

Тогда хозяин достал ружье 12 калибра и выстрелил в закрытую дверь. В результате выстрел угодил точно в голову – ранения оказались смертельными.

Сотрудники правоохранительных органов будут выяснять обстоятельства дела и причины убийства. Сейчас по данному инциденту возбуждено уголовное дело.

Ранее мы писали о том, как мужчина умер во время драки в продуктовом магазине. Инцидент произошел после полуночи пятницы, 7 апреля. Покупатели устроили драку в магазине на Волжском бульваре. В результате один мужчина ударил другого по лицу, тот упал, ударился головой и умер.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место инцидента и обнаружили мертвого 42-летнего человека. Нападавший скрылся, но его вскоре задержали. Им оказался 36-летний житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас правоохранительные органы проводят проверки и выясняют обстоятельства дела.