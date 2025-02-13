В Иркутске к задыхающемуся десятидневному младенцу приехали пьяные фельдшеры

В Иркутске десятидневному младенцу вызвали скорую – девочка хрипела и задыхалась. Однако на вызов приехали пьяные фельдшеры, оказывать помощь они не стали.

Подробности сообщает ИА Регнум.

Ситуация произошла перед Новым годом – 28 декабря. 30-летняя мама заметила, что дочь проглотила корочку, облизывая сухие губы, та застряла в горле. Спустя полчаса после вызова к ребенку приехала скорая – от фельдшеров чувствовался запах алкоголя, рассказала женщина.

Она просила врачей достать застрявшую корочку, но медики говорили, что ничего страшного. В итоге женщина стала действовать самостоятельно и достала инородный предмет без помощи врачей.

Затем она обратилась в станцию скорой помощи и рассказала о состоянии врачей, а также написала жалобу в региональный Минздрав. В ведомстве признали неподобающим поведение сотрудников – их решили не увольнять, наказали путем снижения стимулирующей надбавки за январь.

Ранее сообщалось, что в Петербурге сотрудники МЧС выломали дверь в квартиру, чтобы сотрудники скорой могли помочь 400-килограммовому пациенту.