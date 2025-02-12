Сотрудники МЧС выломали дверь, чтобы помочь 400-килограммовому петербуржцу

В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС выломали дверь в квартиру 36-летнего мужчины весом 400 кг. На такие меры пришлось пойти, чтобы фельдшеры скорой оказали ему помощь.

О происшествии в доме на Луначарском проспекте города сообщает 78.ru.

12 февраля к мужчине приехала скорая помощь. Вывести пациента из квартиры им не удалось.

На помощь приехали пятеро сотрудников МЧС. Они разломали дверные проемы и извлекли мужчину из квартиры.

Ранее сообщалось, что сын художника Никаса Сафронова Лука резко похудел. Некоторое время назад он весил около 300 кг. Раскрывать секрет похудения мужчина не стал – сослался на занятость.