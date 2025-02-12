Опубликовано 12 февраля 2025, 18:161 мин.
Сотрудники МЧС выломали дверь, чтобы помочь 400-килограммовому петербуржцу
36-летнему петербуржцу весом 400 кг выломали дверь, чтобы оказать помощь.
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В Санкт-Петербурге сотрудники МЧС выломали дверь в квартиру 36-летнего мужчины весом 400 кг. На такие меры пришлось пойти, чтобы фельдшеры скорой оказали ему помощь.
О происшествии в доме на Луначарском проспекте города сообщает 78.ru.
12 февраля к мужчине приехала скорая помощь. Вывести пациента из квартиры им не удалось.
На помощь приехали пятеро сотрудников МЧС. Они разломали дверные проемы и извлекли мужчину из квартиры.
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