В Иркутске эффектная блондинка на каблуках оказалась мужиком-домушником

В Иркутске находчивый вор-домушник придумал схему, которая могла бы ему помочь грабить квартиры и при это оставаться незамеченным. Преступник надевал парик и каблуки и прикидывался женщиной. Вот только мужчина не рассчитал, что для того, чтобы быть похожим на даму, фальшивых волос и шпилек недостаточно.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области рассказали, что сообщение о краже поступило в конце ноября. Неизвестный проник в квартиру и похитил сотовый телефон. Уходя, преступник попал на одну из камер в многоквартирном доме.

На записи отчетливо видно, как эффектная блондинка заходит в лифт. Правда, была она немного странная – явно неженской комплекции и с шаткой походкой. Оперативники быстро раскусили обман и поняли, что это вовсе не девушка, а переодетый вор-домушник.

Личность преступника была быстро установлена, и его оперативно задержали. Загадочной дамой на каблуках оказался мужчина с 8-ью судимостями. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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