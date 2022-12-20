Шестилетний ребенок из США разорил мать на 1 миллион рублей в мобильной игре

Жительница штата Коннектикут пожаловалась на своего шестилетнего сына, который потратил более 16 тысяч долларов на покупки в игре на iPad. Об этом сообщает GMA.

Джессика Джонсон рассказала, что ее ребенок перевел в общей сложности 16293 долларов (около 1,12 млн руб.) на покупку колец в мобильной игре Sonic Forces. Женщина была в шоке, но решила поделиться своим опытом, чтобы предупредить других родителей.

Когда Джонсон увидела сообщения о крупных списаниях, то обратилась в банк, компанию Apple и в игровую студию Sega. В Apple ей вернули часть денег – 10, 5 тысяч долларов (около 725 тысяч рублей).

Сотрудники компании дали несколько рекомендаций родителям таких же шаловливых детей. Они отметили, что в гаджетах Apple есть инструменты, с помощью которых можно защитить себя от несанкционированных покупок в приложениях. Там предусмотрен родительский контроль и функция «Попросить купить». Ребенок сможет отправить родителям запрос на покупку, а они уже решат, одобрять его или отказать малышу.

Ранее мы писали о том, как в Канаде собака геймера сгрызла джойстик и совершила несколько покупок в Watch Dogs.