В Ингушетии пропали сотни литров пива, изъятого полицейскими из магазина

В Ингушетии после полицейской операции в продуктовом магазине пропали сотни литров пива. Проводится проверка, направленная на установление всех произошедших событий. Об этом сообщает региональное МВД.

Как стало известно, изъятие спиртного было произведено еще 4 октября. Правоохранители выяснили, что в расположенном возле автодороги «Сунжа-Серноводск» магазине была незаконная продажа пива. В итоге конфисковали 7 тысяч литров алкогольного напитка. Однако дознаватель опечатал не все двери в павильоне, из-за чего туда могли проникнуть посторонние. На следующий день после этого пиво было привезено в отдел, тогда и была выявлена недостача.

«При утверждении вины сотрудников они понесут последствия в установленном законом порядке», - сказано в сообщении МВД.

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