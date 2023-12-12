Трактор с двумя людьми провалился под лед в Якутии на реке Лена

В Якутии, в 12-ти километрах от Якутска, двое жителей села Техтюр провалились под лед на реке Лена. Известно, что они были внутри трактора. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

По информации источника, россияне передвигались на транспорте в несанкционированном месте – там толщина льда достигает примерно 15-ти сантиметров. Как рассказали очевидцы, люли не смогли выбраться из трактора, поэтому ушли под воду вместе с техникой.

На данный момент на месте работают спасатели, инспекторы Центра ГИМС, сотрудники ГИБДД, администрации Мегино-Кангаласского района и следственно-оперативная группа. Проводится извлечение людей из трактора.

Ранее в Новоуральске таксист ночью нашел на обочине рядом с лесом замерзающую девочку. На тот момент ребенок уже не чувствовал конечностей. Позже выяснилось, что несовершеннолетнюю искала полиция. Ее доставили в больницу, и сейчас ее состояние стабильное.