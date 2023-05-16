В Ингушетии мать продала своего сына бездетной подруге за 400 тысяч рублей

В Ингушетии женщина родила ребенка, но не захотела его растить. Вместо того, чтобы оставить его в своей семье, она решила на нем заработать и продала младенца подруге за 400 тысяч рублей. Об этом сообщает издание Life.ru.

Как стало известно, сделку с бездетной 32-летней знакомой россиянка заключила еще в 2020 году. Почти сразу после появления малыша на свет, она отдала его и выручила за это деньги. Однако спустя почти три года об этом прознала полиция и возбудила уголовное дело по статье «Торговля людьми». Теперь дальнейшую судьбу ребенка будут решать органы опеки.

Ранее в Санкт-Петербурге 36-летний полицейский изнасиловал 14-летнюю девочку в центре временного содержания. Сообщается, что правоохранитель был там воспитателем и на протяжении нескольких дней общался с подростком, развращая ее. В итоге после совершенного преступления его задержали коллеги и возбудили на него уголовное дело сразу по трем статьям.