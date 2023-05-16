Мать прижигала ноги зажигалкой четырехмесячному сыну в Ноябрьске: крики дошли до соседей

Жительница Ноябрьска в нетрезвом виде зажигалкой прижигала четырехмесячному сыну ноги. Соседи пришли на крик ребенка и вызвали скорую помощь. Об этом сообщается на сайте mk.ru.

Источник утверждает, что в декабре 2022 года россиянка напилась и по неизвестной причине начала зажигалкой жечь ребенку ноги. Крик мальчика услышали соседи и решили проверить, все ли нормально.

«Увидев младенца, они обратили внимание на ожоги с волдырями на его теле и сразу вызвали скорую помощь», – подчеркивает источник.

Известно, что женщину уже решили родительских прав, а ее сына поместили в детский дом. Мальчику нашли приемную семью.

Региональный Следственный комитет отмечает, что суд признал злоумышленницу виновной в уголовной статье об истязании с особой жестокостью и мучениями лица, находящегося в беспомощном состоянии. Мать приговорили к четырем годам исправительной колонии, а также взыскали с нее в пользу ребенка 300 тысяч рублей.

Кроме этого, утверждается, что в поле зрения правоохранителей фигурирующая в этой истории дама попала не впервые. В пресс-службе прокуратуры ЯНАО рассказали, что ее судили за кражу телефона. Тогда она получила условное наказание.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии мать продала своего сына бездетной подруге за 400 тысяч рублей.