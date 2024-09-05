У россиянина, чье тело нашли со следами пыток в Пхукете, пропали трое детей

В Таиланде разыскивают детей россиянина, которого нашли мертвым со следами пыток. Полицейские выяснили, что на отдых мужчина приехал с ними, но они пропали. Об этом сообщает Thaich8.

27-летнего туриста из России обнаружили несколько дней назад в канаве. Все его лицо было в синяках, а не теле присутствовали следы физического насилия. Рядом с мужчиной была сумка, в ней лежали два паспорта. Один принадлежал погибшему, а другой девушке. Правоохранители предполагают, что она может быть жива. На данный момент информация о ней проверяется.

Также у убитого россиянина были дети. Они прилетели на отдых в Таиланд вместе с ним. Но сейчас полиция не может их найти.

Отметим, что тело мужчины лежало лицом вверх. На нем не было рубашки, а на руках обнаружили глубокие порезы до костей. Чтобы выяснить причину смерти, труп был отправлен на вскрытие.

К слову, жена умершего туриста рассказала, что видела его в последний раз за два дня до обнаружения его тела. Они поругались из-за бытовых проблем, после чего он ушел и не вернулся.

Ранее стало известно, что россиянин, найденный мертвым в Таиланде, голодал семь дней перед смертью.