В индийской тюрьме умер администратор российской криптобиржи Алексей Бещеков

Администратор российской криптовалютной биржи Garantex Алексей Бещеков умер в индийской тюрьме. Он ждал решения об экстрадиции в США.

О гибели Бещекова сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По его информации, Бещекова задержали в марте в Индии. Он находился за границей в отпуске с семьей. Мужчине предъявили обвинение в сговоре с целью отмывания денег.

Несколько дней назад Бещеков скончался. Причины смерти не уточняются. Ему было 46 лет.

Вначале 2025 года биржу включили в санкционные списки ЕС. Она была основана в 2019 году, предлагала покупку и продажу криптовалюты, обмен фиатных денег на цифровые.

