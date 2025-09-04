Предчувствовал смерть? Сергей Шнуров выпустил клип о мире моды за несколько часов до ухода из жизни Армани

Певец Сергей Шнуров выпустил пророческое видео за несколько часов до смерти модельера Джорджо Армани. Примечательно, что релиз состоялся на неделю раньше.

Новый клип группы «Ленинград» посвящен фэшн-индустрии. Сам Шнуров удивлен совпадениям. Артист рассказал, что после аварии в 2018 году в нем открылся некий дар. По словам артиста, что-то двигает им на создание определенных образов и их реализацию.

«Стараюсь не обращать на это внимание, но иногда это просто врывается и кричит. Как смерть Армани и выход клипа «Бешеный фэшн». Не знаю почему, но мне очень нужно было его выложить сегодня. Вчера всех на уши поставил. Зудело и вот», - поделился музыкант в разговоре со StarHit.

В клипе о мире моды музыканты рассуждают о брендомании и зависимости людей от модных ярлыков.

Джорджо Армани умер в возрасте 91 года. Итальянский модельер до последнего работал и придумывал новые коллекции.

Причиной смерти кутюрье могли стать последствия коронавируса. Несколько недель назад Армани обращался к медикам, обследование выявило легочную инфекцию.

Похороны модельера пройдут в закрытом режиме. Прощание с ним состоится 6 и 7 сентября. 8 сентября – в день похорон – в Милане будет объявлен траур.