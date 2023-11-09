В Индии жених бросил невесту из-за того, что тесть не отдал ему холодильник. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на зарубежное издание News9Live.

По информации источника, в Индии жених бросил невесту у алтаря и вернулся домой со свадебной церемонии. Дело в том, что отец невесты обещал ему вручить приданое. Речь идет про пиджак, брюки, мотоцикл и холодильник.

Как выяснилось, местный житель не смог сдержать слово из-за бедности. Отец жениха первым заметил отсутствие перечисленных вещей. Из-за этого мужчина начал ругаться с гостями свадьбы и устроил драку, втянув в нее сына и его невесту. Позднее семья покинула торжество.

Как сообщает источник, после произошедшего мама невесты отправилась в полицию и написала на жениха заявление из-за сорванной свадьбы.

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