В Индии подросток обезглавил в лесу трехлетнего ребенка

16-летний мальчик похитил трехлетнего ребенка, после чего жестоко убил его в лесу. Сообщается, что дети жили по соседству.

Инцидент произошел в Дели. О пропаже подростка с малышом по имени Манава Кумара стало известно 30 ноября. Обеспокоенные родители направились в полицию, и вскоре удалось отыскать школьника. Он признался в убийстве и подсказал правоохранительным органам, где искать тело мальчика.

Мертвого и обезглавленного ребенка нашли в лесу Инчоли, расположенном в Мееруте. По версии следствия, подросток совершил обряд жертвоприношения с использованием тантра-мантры.

Расследование все еще продолжается, чтобы установить все подробности и обстоятельства произошедшего.

Ранее в Индии осудили мужчину за многоженство. Он решил согласиться на уговоры своей возлюбленной и женился и на ней, и на ее сестре-близнеце. Брак их просуществовал недолго. Вскоре после свадьбы неравнодушные люди сообщили о них в полицию. Отмечается, что сами близняшки тоже могут быть привлечены к уголовной ответственности.