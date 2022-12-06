Сюжет для Pornhub: близняшки-индианки боялись разлуки, поэтому вышли замуж за одного мужчину

В Индии сестры-близнецы испугались остаться друг без друга и вышли замуж за одного мужчину, который оказался только рад помочь девушкам.

В городе Мумбаи состоялась необычная свадьба. Индианка влюбилась в 36-летнего сотрудника туристического агентства и стала проводить с ним все свободное время. Вскоре молодой человек сделал ей предложение, но не ожидал, что это так напугает его возлюбленную. Она рассказала жениху, что боится разлуки со своей сестрой-близнецом, с которой не расставалась на протяжении всей жизни. Девушка предложила мужчине выход – взять их обеих в жены, и он согласился.

2 ноября сестры вышли замуж. Семьи с обеих сторон не были против столь необычного союза. На свадьбу пригласили свыше 300 человек. Но долго счастье молодых не продлилось. Уже на следующий день местная жительница обратилась в полицию и подала жалобу на индийца. Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за многоженство, и теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сестры-близнецы пока не находятся под стражей, однако адвокат отмечает, что им тоже могут выдвинуть обвинения. Законодательство Индии запрещает двоеженство и полигамию.

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