Пенсионерку из Архангельской области пытали до смерти из-за пачки пропавшего печенья

В Архангельской области будут судить 50-летнего мужчину, который пытками довел до смерти 64-летнюю пенсионерку из-за подозрений в воровстве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.

Инцидент произошел еще 9 июля прошлого года в селе Ломоносово. Мужчина напился и заметил дома пропавшие продукты, а именно пачку печенья. В преступлении он заподозрил пожилую соседку, поэтому направился к ней и стал пытать, требуя, чтобы она созналась в содеянном. Отмечается, что россиянин избивал односельчанку, а также ломал ей поочередно конечности.

После истязаний пенсионерку госпитализировали, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. В больнице она скончалась. А на утро мужчина, виновный в ее смерти, протрезвел и обнаружил «пропавшую» пачку печенья у себя дома.

Полиция задержала преступника и допросила. Он во всем признался, и правоохранители возбудили уголовное дело. Вскоре ему будет вынесено наказание в суде.

Ранее стало известно об инциденте в Казани. Житель Таджикистана приехал в столицу Татарстана, узнав о любовнике жены, похитил его и изнасиловал сначала сам, а потом шваброй. Весь процесс он снимал на камеру и потом шантажировал жертву этим роликом.