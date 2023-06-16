В Индии невеста отменила свадьбу из-за пьяного жениха и заставила его заплатить за это

В Индии мужчина сорвал собственную свадьбу из-за нетрезвого состояния, а затем еще и попал на большие деньги. Дело в том, что семья невесты не простила ему это и потребовала компенсации через полицию.

По информации издания Times of India, торжество должно было состояться в индийском штате Уттар-Прадеш. К его проведению уже все было готово, однако в последний момент гости получили сообщение об отмене праздника. Оказалось, что за день до бракосочетания жених сильно напился и явился, шатаясь, к невесте, из-за чего та пришла в ярость.

Родственники с двух сторон стали скандалить из-за сорванного мероприятия, но в итоге ни к какому соглашению не пришли. Тогда семья девушки отправилась в полицию. Они обвинили индийца в том, что из-за его алкогольного опьянения не состоялась свадьба, в которую вложили много денег. В качестве компенсации они требовали, чтобы жених вернул им все долги. В итоге мужчину задержали и не выпускали, пока он не отдал все средства разъяренной невесте.

Ранее портал «Страсти» рассказал истории двух женщин, сбежавших со своих свадеб. Они сорвали торжество, но остались при этом счастливыми.