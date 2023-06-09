Свадебный переполох: истории женщин, сбежавших с собственной свадьбы
Две россиянки о том, каково это – расстроить собственную свадьбу, но остаться счастливой.
Фото: Freepik
Вам наверняка знаком сюжет фильма «Сбежавшая невеста» с Джулией Робертс. А как оно в жизни? Мы познакомились с женщинами, которые расстроили свою свадьбу, но все равно остались счастливыми.
«Стыдно предать себя и жить с нелюбимым»
Лариса встретила своего несостоявшегося жениха Рината (имя изменено) в 1988 году в Башкирии, где проходила преддипломную практику. Знакомство 19-летней девушки и 30-летнего мужчины развернулось на теплоходе. Ринат был капитаном водного судна и очаровал Ларису зрелыми размышлениями о жизни.
Шли дни, недели, месяцы, и вот, по истечении полугода общения, Ринат решился сделать Ларисе предложение.
«Он был татарином. Учитывая, что еще и старше меня, то, соответственно, предложение руки и сердца являлось для него осознанным шагом, поэтому мои родители были рады, когда к нам приехали «свататься». Ринат показался мне добрым, но иногда вскользь просачивалась сухость», - вспоминает Лариса.
Во время подготовки к свадьбе девушка стала обращать внимание на недостатки своего будущего супруга. Больше всего насторожила Ларису случайно замеченная ею в Ринате скупость, и более это качество не могло раствориться в воздухе, а будто увеличивалось и расширялось, затмевая собой его положительные стороны.
«Но мама считала, что я буду в надежных руках, поскольку он порядочный и обеспеченный человек. Тогда стабильная работа и заработная плата уже считались обеспеченностью. Это теперь – машина, квартира…».
Привет из прошлого
За неделю до свадьбы, как гром сред ясного неба, в жизнь Ларисы внезапно ворвался её бывший молодой человек. Повод придумался незначительный, но именно он внес решительные изменения в предсвадебную суету и, самое главное, в намерение девушки выйти замуж за Рината.
«До Рината я встречалась с другим молодым человеком – Олегом. Мы дружили года два, но впоследствии поругались и разошлись. Потом я познакомилась с капитаном, полгода с ним повстречалась, а дальше уже шла подготовка к свадьбе.
Чем ближе приближалась дата свадьбы, тем становилось грустнее.
За неделю до свадьбы пришёл Олег. Захотел забрать у меня кассету от магнитофона. Поговорили. Без слез не обошлось. Поняли, что любим друг друга. Так я поняла, что надо отменять свадьбу».
Лариса хотела решить вопрос мирно. О своем нежелании становиться женой Рината девушка рассказала родителям, однако понимание, которое она намеревалась почувствовать с их стороны, во взгляде и речах родных не обнаружила.
«Родители меня не слышали, взывали к совести».
«Плакали все»
Так у Ларисы и Олега возник план бежать, если уговоры не подействуют и близкие не пойдут навстречу.
«За три дня до события, я отправила жениху телеграмму, что свадьба отменяется. Вечером он уже приехал ко мне в Татарстан из Башкирии. Уговаривал меня одуматься. Предлагал пожениться, а потом, если не приживемся – развестись.
Многие родственники уже были в пути на свадьбу. Приготовления к торжеству шли, как часы, несмотря на мой протест.
Плакали все.
Утром жених от нас не уехал, сказал: «Вечером после техникума ещё поговорим». Поняла, что дальше будет убеждать. Боялась, что жених с моими родственниками затолкают меня в машину и увезут в ЗАГС.
Вечером я не пришла домой. На следующий день должна была быть свадьба, это была суббота.
Мы с Олегом спрятались, сидели, как партизаны, у его друга дома. Меня к тому моменту уже разыскивали родители и милиция. В милиции поняли суть происходящего, сказали:
«Сама заявится после окончания банкета».
В понедельник после учебы я пришла домой.
Жениха не было.
Мама говорила: «Стыдно людям в глаза смотреть. А я отвечала: «Стыдно предать себя и жить с нелюбимым!»
После окончания техникума мы с Олегом уехали на север, там и поженились, стали родителями. Сейчас у нас двое сыновей. Когда родились внуки, родители мои оттаяли, национальный вопрос отпал сам собой.
Я осознала, что замуж надо выходить по любви, а не по рассудку.
«Стерпится – слюбится» – это неверное высказывание, должно быть «слюбится – стерпится», - заключила Лариса.
Глаза загорелись…
Вторая необычная свадебная история произошла в Томске в 2009 году. Тогда 27-летняя Валентина вместе со своим возлюбленным занималась вопросами, связанными с подготовкой к торжеству, как вдруг в её голову пришла одна занимательная и опасная идея…
«Мы отправились смотреть машину на свадьбу, но так получилось, что я приехала раньше. Сидела, ждала жениха, болтала с водителем, и вдруг он говорит:
«А я байкер».
В одно мгновение глаза девушки загорелись!
«Я представила, как по ночному городу лечу на скорости 200, а фата на ветру развевается, платье разлетается…»
И пока суженый мчался на встречу, она уже придумала, как запомниться гостям на свадьбе, да и себе в день бракосочетания устроить экстремальное приключение. Водитель считал по оживленному голосу Валентины её мысли и робко предложил:
«Давай мы тебя украдем со свадьбы, а?».
На том и условились.
«Я никому об этом не сказала, только свидетельнице своей, думала – будет сюрприз!».
Дубовая дверь
В день Х, в самый разгар торжества байкеры подъехали к ресторану, где веселились молодожены и приглашенные гости, и, как договаривались, в назначенное время стали звонить подружке невесты. Согласно плану, девушки должны были резко выбежать из зала, запрыгнуть на мотоциклы и помчаться навстречу ветру с фотографом и байкерами. Жених, как ни странно, учуял неладное и уши навострил.
«Он знал, что меня будут воровать и потому весь вечер от себя ни на шаг не отпускал. Мы и так, и эдак пытались с подругой вырваться – всё насмарку».
Время поджимало. Мы уже не знали, что делать, постоянно переглядывались, шушукались, и в итоге свидетельница моя встала из-за стола и со всех ног понеслась в сторону выхода. Я за ней, за мной жених…»
В такой отчаянной гонке жених, вероятно, немного не рассчитал силы, и, пытаясь ухватиться за любимую, случайно впечатал её в здоровую, тяжелую, дубовую дверь…Столкнувшись с неожиданным препятствием на своем пути, Валентина опешила. От удара у невесты всё перед глазами поплыло, закружилось…
«Жених увидел, что натворил, и стоял, как вкопанный. Я говорю: «Пусти меня, пожалуйста», и как только услышала «ладно», вскочила и побежала с подружками к байкерам.
И вот тут, как я и представляла, мы полетели по центральным улицам ночного города с ветерком на скорости! Там у девчонок платья короткие задирались – на всю центральную улицу стрингами сверкали. Я очень счастливая приехала, а меня ждал жуткий приём…»
Обиженная свекровь и врач-тамада
Несмотря на то, что многие гости невесту поддержали, и, говоря тосты после ее возвращения, желали однажды обзавестись мотоциклом, далеко не всем идея Валентины пришлась по вкусу…
«У меня свекровь – учительница русского языка и литературы… Она так возмущалась!
«Что за ненормальная невеста? Что за поступки? Куда-то убежала с какими-то байкерами!»
Свекровь отчитала всех – жениха, Валентину, ее родителей и в целом весь род невесты. Ситуацию пытался поправить приглашенный на торжество тамада, однако конец свадьбы оказался, как выразилась Валентина, всё-таки смазанный…
На следующий день жених отправился к матери на разговор. Провел у нее полдня, но смягчить не сумел – свекровь осталась обиженной, убежденной, что «так не поступают». К слову, жених тоже на Валентину злился:
«Это опасно, ты бы хоть предупредила нас, мы бы с мальчишками за вами поехали, чтобы это как-то было организовано, а не такой сюрприз в кавычках неприятный», - говорил.
Пока жених общался с матерью, Валентина отправилась в больницу – голова-то после столкновения с дверью всё продолжала болеть и кружиться. После обследований стало ясно, что у девушки сотрясение мозга и ушиб тканей.
«А в больнице меня принимал врач, который был на нашей свадьбе тамадой. Я даже не знала, что он врач! Сказал, что нужно ещё 2 недели отдохнуть, чтобы всё зажило. Я вот, кстати, сколько катаюсь на транспортных средствах, мне постоянно не везёт. Пару раз падала со снегохода. Голова – самое больное мое место. У меня раз 7, наверное, сотрясение мозга было. Много, конечно, сюрпризов я мужу устраивала. За это, в том числе, он любит меня такую творческую и креативную любит и ценит, но иногда выпадает в осадок…
Ни о чем не жалею. Вся моя жизнь полна безответственных оргазмов», - заключила Валентина.