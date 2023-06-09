Свадебный переполох: истории женщин, сбежавших с собственной свадьбы

«Плакали все»

Так у Ларисы и Олега возник план бежать, если уговоры не подействуют и близкие не пойдут навстречу.

«За три дня до события, я отправила жениху телеграмму, что свадьба отменяется. Вечером он уже приехал ко мне в Татарстан из Башкирии. Уговаривал меня одуматься. Предлагал пожениться, а потом, если не приживемся – развестись.

Многие родственники уже были в пути на свадьбу. Приготовления к торжеству шли, как часы, несмотря на мой протест.

Плакали все.

Утром жених от нас не уехал, сказал: «Вечером после техникума ещё поговорим». Поняла, что дальше будет убеждать. Боялась, что жених с моими родственниками затолкают меня в машину и увезут в ЗАГС.

Вечером я не пришла домой. На следующий день должна была быть свадьба, это была суббота.

Мы с Олегом спрятались, сидели, как партизаны, у его друга дома. Меня к тому моменту уже разыскивали родители и милиция. В милиции поняли суть происходящего, сказали:

«Сама заявится после окончания банкета».

В понедельник после учебы я пришла домой.

Жениха не было.

Мама говорила: «Стыдно людям в глаза смотреть. А я отвечала: «Стыдно предать себя и жить с нелюбимым!»

После окончания техникума мы с Олегом уехали на север, там и поженились, стали родителями. Сейчас у нас двое сыновей. Когда родились внуки, родители мои оттаяли, национальный вопрос отпал сам собой.

Я осознала, что замуж надо выходить по любви, а не по рассудку.

«Стерпится – слюбится» – это неверное высказывание, должно быть «слюбится – стерпится» , - заключила Лариса.

Глаза загорелись…

Вторая необычная свадебная история произошла в Томске в 2009 году. Тогда 27-летняя Валентина вместе со своим возлюбленным занималась вопросами, связанными с подготовкой к торжеству, как вдруг в её голову пришла одна занимательная и опасная идея…

«Мы отправились смотреть машину на свадьбу, но так получилось, что я приехала раньше. Сидела, ждала жениха, болтала с водителем, и вдруг он говорит:

«А я байкер» .

В одно мгновение глаза девушки загорелись!

«Я представила, как по ночному городу лечу на скорости 200, а фата на ветру развевается, платье разлетается…»

И пока суженый мчался на встречу, она уже придумала, как запомниться гостям на свадьбе, да и себе в день бракосочетания устроить экстремальное приключение. Водитель считал по оживленному голосу Валентины её мысли и робко предложил:

«Давай мы тебя украдем со свадьбы, а?» .

На том и условились.

«Я никому об этом не сказала, только свидетельнице своей, думала – будет сюрприз!» .

Дубовая дверь

В день Х, в самый разгар торжества байкеры подъехали к ресторану, где веселились молодожены и приглашенные гости, и, как договаривались, в назначенное время стали звонить подружке невесты. Согласно плану, девушки должны были резко выбежать из зала, запрыгнуть на мотоциклы и помчаться навстречу ветру с фотографом и байкерами. Жених, как ни странно, учуял неладное и уши навострил.

«Он знал, что меня будут воровать и потому весь вечер от себя ни на шаг не отпускал. Мы и так, и эдак пытались с подругой вырваться – всё насмарку».

Время поджимало. Мы уже не знали, что делать, постоянно переглядывались, шушукались, и в итоге свидетельница моя встала из-за стола и со всех ног понеслась в сторону выхода. Я за ней, за мной жених…»

В такой отчаянной гонке жених, вероятно, немного не рассчитал силы, и, пытаясь ухватиться за любимую, случайно впечатал её в здоровую, тяжелую, дубовую дверь…Столкнувшись с неожиданным препятствием на своем пути, Валентина опешила. От удара у невесты всё перед глазами поплыло, закружилось…

«Жених увидел, что натворил, и стоял, как вкопанный. Я говорю: «Пусти меня, пожалуйста», и как только услышала «ладно», вскочила и побежала с подружками к байкерам.

И вот тут, как я и представляла, мы полетели по центральным улицам ночного города с ветерком на скорости! Там у девчонок платья короткие задирались – на всю центральную улицу стрингами сверкали. Я очень счастливая приехала, а меня ждал жуткий приём…»