Двое туристов умерли в отеле Египта после обработки номера средством от клопов

В Египте двое британских туристов скончались, отравившись химикатами от постельных клопов. Инцидент произошел в 2018 году, но причина смерти путешественников стала известна лишь сейчас.

Подробности сообщает Independent.

Как уточняется, туристы отдыхали в пятизвездочном отеле в Хургаде. Они приехали с дочерью и тремя внуками.

Мужчина в соседнем номере жаловался на клопов в кровати. После этого комнату обработали инсектицидом, а туристов переселили.

Из-за химикатов туристы из соседней комнаты утром не спустились на завтрак. В номер поднялась дочь: она увидела, что родители в плохом состоянии. Мужчина умер в номере, женщину доставили в больницу – там она скончалась через несколько часов.

Расследование дела не закончено. Отель продолжает работу.

Ранее сообщалось, что девушка пострадала от нападения акулы в Египте – хищница откусила ей руку от плеча. Туристка перенесла несколько операций.