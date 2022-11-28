В Индии муж помог жене избавиться от тела любовника, умершего во время секса

35-летняя жительница Индии обратилась к мужу за помощью после неожиданной смерти пожилого любовника. Мужчина умер прямо во время секса.

Инцидент произошел в городе Бангалор, штат Карнатака. Молодая замужняя женщина повстречалась с 67-летним индийцем, и между ними завязались романтические отношения. Они регулярно встречались, но во время очередной близости у мужчины случился приступ эпилепсии. Домохозяйка была слишком напугана и не смогла оказать ему первую помощь, поэтому любовник умер прямо на ее руках.

Не зная, что дальше делать, женщина решила позвонить мужу, а не в полицию или скорую помощь. Она попросила супруга помощь ей спрятать тело. Мужчина не отказал. Он приехал вместе с братом на место, после чего они завернули погибшего в полиэтилен, вывезли из города и выбросили.

Умерший 67-летний мужчина был бизнесменом, поэтому о его пропаже стало сразу известно. Родственники сообщили в полицию, и те выяснили по истории телефонных звонков, что в последний раз он связывался с любовницей.

Во время допроса домохозяйка практически сразу призналась, что избавилась от тела из страха, что об их отношениях узнают друзья и родственники. Тело вскоре было найдено. Сейчас полицейские ждут отчета о вскрытии, чтобы проверить версию женщины.

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