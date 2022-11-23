В Индии голодный слон убил человека

В Индии в штате Керала слон в поисках еды повалил дом, в котором находились люди. В результате обвала погиб 58-летний мужчина.

Сообщается, что слон зашел в небольшой жилой город, потому что был очень голоден. Животное искало рис и учуяло его в одном из домов. Желая достать пищу, слон разрушил здание, когда в нем находились трое жильцов. 60-летней Сундарамбал и ее мужу Рамалингаму удалось спастись. Они выбрались из-под завала, но получили серьезные ранения. Пострадавших доставили в местную больницу.

После произошедшего было найдено тело 58-летнего мужчины по имени Паппати. К сожалению, ему повезло меньше его сожителей, и он не смог выжить после атаки животного.

К слову, за несколько дней до смертельного инцидента слон по имени Ариси Раджа уже появлялся в городе. Тогда обошлось без жертв, но были повреждены несколько жилых домов. После произошедшего власти направили 20 лесников, чтобы те отогнали слона подальше в лес.

Ранее мы сообщали, что в Индии 24 сородича Ариси Раджа выпили годовой запас индийского ликера и уснули пьяные в лесу.