В Индии девушка-подросток забеременела после того, как ее изнасиловал младший брат

В Индии девушка подросток забеременела от своего младшего брата. 14-летнего школьника теперь подозревают в изнасиловании, сообщает The Times of India.

История развернулась в штате Гуджарат, когда 16-летняя жительница города Сурат пожаловалась родителям на боли в животе. Взрослые отвели ее на осмотр в больницу, и там выяснилось, что девушка находится на втором месяце беременности. Шокированные новостью мать и отец отправились в полицию и подали заявление.

Как пишет издание, по предварительным данным, отцом ребенка является младший брат девушки. Уточняется, что молодой человек изнасиловал ее в тот день, когда родители уехали на работу, пока их остальные дети, которых в семье несколько, остались дома.

Теперь судьбу малолетнего преступника решит Совет по делам несовершеннолетних. Тем временем семье обоих подростков будет предоставлена психологическая помощь.

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