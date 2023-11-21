В Грузии потерялся пес президента Саломе Зурабишвили, об этом сообщает Газета.Ru.

Как рассказала первая в истории Грузии женщина-президент, ее собака потерялась 21 ноября в центре Тбилиси на проспекте Чавчавадзе. Сообщение с призывом помочь в поисках Зурабишвили разместила в своих соцсетях.

«Потерялся Гомбора в окрестностях парка "Мзиури", на нем серый ошейник», — написала она.

Спустя несколько часов президент написала, что ее собаку нашли живой и невредимой. Отметим, что питомца Зурабишвили подобрала с улицы во время предвыборной кампании по дороге в село Гомбори. Тогда же она заявила, что собака стала «президентской».

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