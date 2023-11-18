Сергей Лазарев ликвидирует убыточный бизнес по производству тортов для собак, об этом стало известно «Страстям».

В 2016 году певец открыл ООО «Пудель-штрудель». Компания делала десерты для домашних питомцев. Поначалу бизнес Лазарева шел хорошо, лакомства для собак начали продавать даже в сетевых магазинах. Однако постепенно компания влезла в долги и начала показывать убытки вместо прибыли. Так, за последний год работы (2019) кондитерская показала убытки на 3 миллиона рублей.

В 2020 году «Пудель-штрудель» уже прекратил производство тортов, однако юридическое лицо еще действовало. Как стало известно из открытых источников, 15 ноября 2023 года Сергей Лазарев начал процедуру ликвидации ООО «Пудель-штрудель».

При этом, певец задолжал ФНС 15 тысяч рублей - из них 1900 рублей налога по доходам физлица и 13300 рублей налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Отмечается, что Лазарев не уплатил взносы за 2021 год.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев ощутил ком в горле на шоу «Ну-ка, все вместе!» и расплакался.