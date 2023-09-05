«В гробу лежала не мама»: из-за путаницы тел в морге родственники похоронили не свою бабушку

В Мурманске пенсионерку похоронили под чужим именем. Родственники умершей обвиняют в этом сотрудников Мурманского областного клинического центра, о чем сообщает kp.ru.

Как выяснилось на опознании, старушку отпели и захоронили под чужим именем. Теперь члены семьи будут проводить эксгумацию и повторное захоронение пенсионерки.

По словам внучки умершей, в один день из жизни ушли две пожилые северянки. Их тела перепутали в морге, а родные другой женщины опознание не делали.

«Им доставили тело сразу же в часовню для прощания, и там дочка усомнилась в том, что это их родственница, но не предала этому значения, поэтому решили похоронить. Она сказала, что только на утро к ней пришло осознание того, что, скорее всего, в гробу лежала не их мама», – передает местная жительница.

В Мурманском областном клиническом центре уже начали проводить служебную проверку. Сотрудники учреждения приносят извинения близким умершей пенсионерки, но, как говорят сами родственники, личных извинений не было.

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