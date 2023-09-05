Найденная мертвой в яме 16-летняя девочка оставила трогательное послание в будущее

Школьница из Каменска-Уральского, в чьей смерти теперь разбираются сотрудники правоохранительных органов, незадолго до гибели написала трогательное письмо в будущее. В нем 16-летняя девочка рассуждает о любимой профессии, которой хотела бы обучиться, передает kp.ru.

Ученица уральской школы погибла при загадочных обстоятельствах 8 августа. Поздним вечером она шла от железнодорожной станции домой. Однако дойти девочке было не суждено. На следующий день ее бездыханное тело обнаружили в яме, где рядом пролегает лесополоса.

По предварительным данным, несовершеннолетняя погибла от передозировки синтетическим веществом. Однако родственники школьницы полагают, что ее убили. По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, который ехал за девочкой на велосипеде в темное время суток. Сам он отрицает обвинения в свой адрес.

Незадолго до смерти школьница ездила в Екатеринбург, чтобы поступить в педагогический колледж. Там абитуриентка написала эссе, которое теперь стало ее последним посланием. В нем девочке очень трогательно отзывается о детях и говорит, что считает профессию учителя своим призванием.

Ранее стало известно, что мужчина, преследовавший школьницу на велосипеде, был судим. Он отбывал наказание за кражу и грабеж.