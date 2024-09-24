В Геленджике четыре дня ищут туриста, уплывшего в море на сапе ради рыбалки

В Геленджике пропал турист, уплывший в море на сапе. Мужчину ищут уже четвертые сутки. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, россиянин приехал на море в отпуск вместе с семьей. Каждый день он отправлялся на рыбалку, для которой модернизировал свой сап – он установил на доску надувное кресло. 21 сентября мужчина, как и обычно, вновь уплыл, но не вернулся.

Близкие пропавшего рассказали, что в день рыбалки была хорошая погода, ветер дул несильный. На данный момент неизвестно, что могло произойти с мужчиной.

Поиски продолжаются четвертый день, но 24 сентября они были приостановлены из-за штормового предупреждения. Другие подробности выясняются.

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