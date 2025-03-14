11-летняя девочка забеременела от отца, который развращал ее в течение нескольких лет

Суд в Липецкой области вынес решение по делу местного жителя, которого обвиняли в изнасиловании 11-летней дочери. В результате его действий несовершеннолетняя забеременела. Мужчину признали виновным и отправили в колонию.

Решение по данному делу опубликовал паблик Судебная система Липецкой области во «ВКонтакте». Согласно материалам, глава семейства в течение нескольких лет, с 2022 по 2024 года, совершал насильственные действия сексуального в отношении дочери.

Девочка забеременела от отца, но из-за медицинских показаний врачи были вынуждены ее прервать. Житель области на допросах отрицал вину. Мужчина уверял, что дочь оговорила его. За совершенное преступление он получил 21 год колонии. Кроме того, отца обязали выплатить дочери миллион рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее пятеро подростков изнасиловали девушку ночью в туалете подмосковной электрички. Потом они затащили ее в квартиру и продолжили издеваться.