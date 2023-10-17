В Финском заливе нашли тело 50-летнего мужчины в гидрокостюме

В Ленобласти обнаружен труп мужчины примерно 50-ти лет. Его выловили из Финского залива. Примечательно, что он был в гидрокостюме. Об этом сообщает издание Фонтанка.

По данным источника, 16 октября в районе 11 часов утра сотрудники пограничной службы рассказали полиции, что нашли утопленника. Он находился в 11-ти километрах от южной части залива.

После обнаружения погибшего доставили на берег и осмотрели на наличие отличительных признаков. На данный момент известно, что он был одет в гидрокостюм, а также у него были светлые волосы. Как именно скончался мужчина – пока неизвестно. Это станет известно после экспертизы. Труп уже был направлен в морг.

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